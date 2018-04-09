السراج : ندعو رئاسة مجلس الدولة الجديدة إلى كسر الجمود السياسي والانفتاح على الاطراف كافة

ليبيا – رحب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بيان له بالعملية الديمقراطية التى جرت يوم أمس الاحد والتى تمثلت في انتخاب رئيس ونواب جدد لمجلس الدولة ، متمنياً للرئاسة الجديدة التوفيق والسداد .

السراج دعا في بيانه الذي تلاه الناطق باسمه محمد السلاك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين تابعته صحيفة المرصد الرئاسة الجديدة لمجلس الدولة الى تكثيف جهودها لكسر حالة الجمود السياسي والانفتاح على الاطراف كافة والمساهمة في تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.

وتوجه السراج في ختام بيانه بالشكر للرئاسة السابقة بقيادة عبدالرحمن السويحلي على مجهوداتها خلال الفترة الماضية وعلى ترسيخها لمبدأ التداول السلمى على السلطة .

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