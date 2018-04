«بنغازي» تشن حملة نظافة وإزالة مخلفات البناء بشوارع البلدية

المتوسط:

أفاد قسم الإعلام ببلدية بنغازي، بإنَّ إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية تُواصل أعمال النظافة وإزالة مخلفات البناء بالمنطقة الشاسعة المقابلة لفندق آوزو والممتدة إلى منطقة الكيش- طابلينو- جليانة.

وأشار «قسم الإعلام لبلدية بنغازي»، خلال منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ هذه الأعمال تُعدُ ضمن خُطة كاملة تعمل علي تنفيذها في كافة الأحياء والمناطق ببلدية بنغازي.

