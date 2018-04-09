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الفريق عبدالرازق الناظوري يأمر بإخلاء مطار بنينا من كافة الأجهزة الضبطية والعسكرية

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 09 أبريل 2018 (وال) – أصدر سيادة الحاكم العسكري درنة – بن جواد رئيس الأركان العامة رئيس الغرفة الأمنية المركزية – بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته بإخلاء مطار بنينا الدولي من كافة الأجهزة الضبطية والعسكرية.

واستثنت تعليمات سيادة الفريق الناظوري الأجهزة المتعارف عليها وهي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والجمارك ومديرية أمن مطار بنينا، ورقابة الجوازات.

يشار إلى أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الحاكم العسكري درنة- بن جواد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الفريق عبد الرازق الناظوري زار اليوم الأحد لمطار بنينا الدولي بنغازي في إطار الوقوف على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بصيانة المطار.(وال – بنغازي) ع ع/ أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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