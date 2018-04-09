حكومة الوفاق تعلن الترتيبات المالية الأسبوع المقبل وتؤكد نجاح عملية “عاصفة وطن”

قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك خلال مؤتمر صحفي بطرابلس الإثنين إنه من المتوقع أن يجري إعلان الترتيبات المالية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث إجراءات الترتيبات المالية مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.

وفي سياق آخر أكد السلاك استمرار عملية عاصفة وطن التي أعلن عن انطلاقها الأسبوع الماضي في مناطق غرب ليبيا، وقال إن المناطق التي انطلقت فيها العملية أصبحت خالية من أي عناصر إرهابية.

وأشار السلاك إلى أن القوة لم ولن تدخل إلى أي مدينة من مدن غرب ليبيا، مبينا أن مهامها تقتصر على العمل بين المدن لملاحقة المجموعات المسلحة.

وكان السلاك قد أعلن الإثنين الماضي انطلاق العملية، في الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الـ60 شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، وترهونة، ومسلاته، والخمس، وزليتن، مؤكداً أن عملية عاصفة الوطن تستهدف فلول تنظيم داعش تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بالعملية الديمقراطية التي جرت الأحد، بانتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، حيث أكد محمد السلاك أن رئيس المجلس الرئاسي دعا الرئاسة الجديدة إلى العمل على كسر حالة الجمود السياسي والانفتاح على الأطراف السياسية والمساهمة في تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية، وتقدم بالشكر إلى رئاسة المجلس السابقة على مجهوداتها وعلى ترسيخها لمبدأ التداول السلمي على السلطة.

وفاز عضو المجلس الأعلى للدولة خالد المشري برئاسة المجلس الأعلى عبر الجولة الثانية من الانتخابات التي أجريت في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس الأحد.

وتحصل المشري على 64 صوتا في الجولة الثانية أمام منافسه الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، والذي ترأس المجلس لدورتين سابقتين منذ بدء أعماله.

وفي إجابة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في طرابلس الإثنين حول الأحكام الصادرة من المحاكم الليبية ضد قرارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس إن الحكومة تحترم قرارات القضاء الليبي ولكنها تحتفظ بحقها في الاستئناف ضد هذه القرارات، حسب تعبيره.

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