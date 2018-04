«العامة للكهرباء» تُنظم ورشة عمل لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي

المتوسط:

نظمت الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم الإثنين الموافق 2018/4/9، ورشة عمل بمقر الإدارة العامة للتحكم، قُدم فيها عرضًا مرئيًا تناول ظاهرة تأخر تعافي الجهد الكهربائي بعد حدوث أعطال بشبكة النقل خاصة خلال فترة أحمال الذروة الصيفية، ومناقشة بعض الحلول المقترحة لمعالجتها والحد من تأتيرها على أداء الشبكة العامة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وشارك في هذه الورشة، عدد من المدراء العامين ومستشارين بالشركة ومدراء الإدارات والدوائر وعدد من مهندسي التحكم الوطني والجهوي الغربية والشرقية ولفيف من المهتمين بهذا المجال، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة الذروة الصيفية القادمة.

