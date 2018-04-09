الرئاسي الليبي: لاتدخل عسكري أجنبي في عملية عاصفة وطن

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي المقترح محمد السلاك، بأن القوات المشاركة في عملية “عاصفة الوطن” تتبع جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الجوية، ولا وجود لأي تدخل أجنبي فيها.

وأوضح السلاك أن عملية عاصفة وطن تتواصل لليوم الثامن على التوالي، مؤكدا أنها لا تستهدف أيّ مدينة ليبية، وإنما تحارب الإرهاب.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الإثنين الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم “عاصفة اوطن” لملاحقة بقايا تنظيم الدولة في مناطق وسط وشمال غربي البلاد، وتحديدا في محيط مدينة.

وعلى صعيد أخر، رحّب السلاك بانتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة، داعيا الرئاسة الجديدة للمساهمة في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وحول العملية السياسية، بيّن السلاك أن المجلس الرئاسي أول من دعا للانتخابات، وبحث الإمكانيات اللازمة لدعم الاستفتاء على مشروع الدستور، وفق تعبيره.

وفي سياق منفصل، أكد السلاك أن الرئاسي يدعم الخيارات السلمية في معالجة الأوضاع في درنة بعيدا عن القوة العسكرية، وفق ماجاء في المؤتمر الصحفي.

وذكر السلاك أن قضية عائلة الشرشاري على سلم أولويات المجلس، مؤكدا أنه ستجري محاسبة المتهمين كافة في ارتكاب الجريمة مهما كانت درجة تورطهم، وفق قوله.

الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج أعلن أن التعليمات صدرت لكل أجهزة الدولة فيما يخص مباشرة التحقيقات والتحريات للكشف عن كامل أبعاد مقتل أطفال الشرشاري لتقديم الجناة للقضاء، لينالوا الجزاء العادل.

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