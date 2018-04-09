محمد السلاك: حكومة الوفاق تدعم الخيار السلمي لحل أزمة درنة ولجنة الجنوب تواصل أعمالها لوقف إطلاق النار

أكد المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك خلال مؤتمر صحفي الإثنين أن الحكومة تدعم الخيارات السلمية بخصوص أزمة مدينة درنة، ولا تدعم خيار التصعيد العسكري.

وأوضح السلاك أنه ومن خلال هذا المنطلق فإن الحكومة تبذل الجهود من أجل التهدئة واحتواء الأزمة دون اللجوء إلى التصعيد العسكري، بحسب تعبيره.

وفي سياق آخر قال محمد السلاك خلال المؤتمر الصحفي الإثنين إن اللجنة المعنية بالجنوب المشكلة من وزراء بحكومة الوفاق تواصل عملها للوصول إلى حل لأزمة المنطقة، مبينا أن تشكيل اللجنة من وزراء الحكومة يبين مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة للأزمة المندلعة جنوب غرب ليبيا.

ويشهد الجنوب الليبي منذ نهاية شهر فبراير شباط الماضي مواجهات قبلية متقطعة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان، وأدت المواجهات في مدينة سبها إلى مقتل نحو 15 شخصا بينهم مدنيون وشكلت حكومة الوفاق لجنة لحل أزمة مدينة سبها في جنوب غرب ليبيا برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان.

الجدير بالذكر أن قوات عملية الكرامة دفعت بتعزيزات عسكرية خلال الأسابيع الماضية إلى ضواحي مدينة درنة شرق ليبيا تجهيزا لعملية عسكرية لاقتحام المدينة التي تعاني من حصار خانق منذ نحو عشرين شهرا.

وتمنع قوات عملية الكرامة دخول المواد الغذائية والسلع والوقود إلى المدينة في محاولة للضغط على السكان وتسهيل عملية السيطرة على مدينة درنة.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقها حقوقيون ومنظمات محلية ودولية برفع الحصار عن المدينة إلا أن قوات عملية الكرامة رفضت رفع الحصار أو إجراء حوار مع المسؤولين المحليين في مدينة درنة.

وتسمح القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر بين فترة وأخرى بدخول بعض السلع والسيولة النقدية إلى المدينة.

وتقوم قوات عملية الكرامة بين فترة وأخرى باستهداف مدينة درنة وقصفها بالمدفعية الثقيلة والطائرات إلا أنها لم تنجح في السيطرة على المدينة أو اقتحامها حتى الآن.

الجدير بالذكر أن المجموعات المسلحة المحلية في مدينة درنة تمكنت من طرد مسلحي تنظيم الدولة “داعش” في أبريل من عام 2016 بعد أيام من المواجهات.

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