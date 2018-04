«الدولية للهجرة»: إعادة تهيئة 37 بئرًا لتسهيل وصول الماء لـ 47 ألف مواطن بسبها والقطرون

المتوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنها «قامت بالمساعدة على إعادة تهيئة 37 بئرا و حفر بئرين آخرين،

وهو ما ساهم في تسهيل وصول الماء إلى 47 ألف شخصا في سبها والقطرون».

وأضافت المنظمة عبر مقطع فيديو نشرته عبر الحساب الرسمي على فيس بوك، أن تلك المساعدات جاءت من منطلق أن «ليبيا تعتبر واحدة من أكثر الدول التي تعاني نقصا في المياه في العالم، بصحراء تغطي 90% من مساحتها، وتسببت النزاعات وعدم الاستقرار في الجنوب في صعوبات في التزود بالماء، حيث تعطلت بعض مضخات الآبار عن العمل بسبب الإنقطاع المستمر في التيار الكهربائي».

وتابعت المنظمة، وحيث أن مشاكل الصرف تمثل تحديات في ليبيا تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوفير 4 مضخات غاطسة لشركة الصرف الصحي بسبها والتي توفر خدمات لحوالي 110 ألف شخص».

وختمت المنظمة الدولية أنها «سوف تقوم لمواصلة العمل على تحسين خدمات قطاع الماء والصرف الصحي في الجنوب».

