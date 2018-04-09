السراج يلتقي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالمملكة المتحدة

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الإثنين بمقر المجلس وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية اليستر بيرت بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجدد الوزير البريطاني خلال هذا اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وما تقوم به من جهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة و تجاوز الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، لإجراء الإستحقاقات الدستورية والإنتخابية.

كما عبر الوزير البريطاني عن استعداد بلاده في للمساهمة في عدد من المشاريع الإقتصادية التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الليبي.

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