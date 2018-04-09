وفد من الاتحاد الأوروبي يبحث الوضع الأمني في ليبيا

أستقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور وفد الإتحاد الأوروبي الذي يزور ليبيا لبحث الوضع الأمني بالبلاد.

وبين مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ان “الجانبان استعرضا خلال اللقاء بمقر الوزارة بطرابلس “مهمة بعثة اليوبام لإدارة الحدود وآلية عملها لمساعدة ليبيا في التفويض الممنوح لها من دول الإتحاد الأوروبي”.

ويضم وفد الإتحاد الأوروبي سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا ورئيس بعثة اليوبام في ليبيا وعدد من مسؤولي التخطيط الإستراتيجي بمكتب العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي.

وكانت البعثة التقت في وقت سابق وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوفاق لطفي المغربي لبحث تطورات الوضع السياسي في ليبيا ودعم الاتحاد الأوروبي لليبيا خاصة لقطاعي الصحة والتعليم .

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