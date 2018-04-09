مصلحة مطارات المؤقتة : تعليق ادارة مطار بنينا لعملها لا علاقة له بالرحلات الجوية من وإلى المطار

ليبيا – اوضحت مصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة في بيان لها للمواطنين بأن البيان الصادر عن إدارة مطار بنينا بخصوص تعليق العمل بالمطار هو اجراء يخص الموظفين العاملين بإدارة المطار فقط ، مبينةً بأن هذا الاجراء لا علاقة له بتعليق الرحلات الجوية من والى المطار.

مصلحة المطارات أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه اليوم الاحد على أن مطار بنينا الدولي يعمل بصورة اعتيادية وحسب الرحلات المجدولة للشركات الناقلة من والى المطار.

موضحة الأسباب .. إدارة مطار بنينا تعلن تعليق العمل منذ غداً الثلاثاء

يشار الى أن إدارة مطار بنينا قد أعلنت في بيان لها تعليق العمل في المطار بكافة مكاتبه وأقسامه ووحداته اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 10 ابريل 2018 حتى اشعار آخر ، مرجعةً هذا الاجراء الى التداخل في الاختصاصات الامنية والعسكرية وكثرة المشاكل بين الاجهزة الامنية والعسكرية داخل مرافق المطار .

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