رياض الشرشاري يكشف خطواته القادمة بشأن مقتل أولاده

قال رياض الشرشاري والد الأطفال الثلاثة الذين قتلوا في مدينة صرمان أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف ملابسات مقتل أولاده مبينا أن الطبيب الشرعي لم ينتهي بعد من إعداد تقريره بشأن الحادثة.

وقال الشرشاري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن “الجميع يتحمل مسؤولية مقتل أطفاله سواء الحكومات التي تعاقبت على البلاد أو القبائل التي قدمت الحماية للمجرمين أو الأهالي الذين اتسموا بالسلبية مشيرا إلى انه كان بإمكان رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي والمفتي المعزول الصادق الغرياني أن يعملوا على حل المشكلة وإعادة أولاده لكنهم لم يفعلوا”.

وبشأن الخطوات القادمة التي سيتخذها قال الشرشاري انه “لازال يتلقى العزاء في أطفاله لكنه بالتأكيد سيلجأ للقضاء المحلي والدولي بحثا عن حقوق أطفاله”.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت السبت على جثث الأطفال عبد الحميد، ذهب، محمد في “غابة البراعم” جنوب صرمان.

وكشف جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، أنه خلال التحقيقات التي يجريها الجهاز حول واقعة اختطاف أبناء الشرشاري، وبعد التحقيق مع النمر المحجوبي من مدينة صرمان، اعترف الجاني بقتل الأطفال، ودفنهم في غابة البراعم، وعلى الفور تم أخطار من النيابة العامة، حيث انتقلت عناصر من النيابة، والطبيب الشرعي، والمصور الجنائي، إلى مكان دفن الأطفال، وتم العثور عليهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية