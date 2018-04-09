بريطانيا: دعم ليبيا لمواجهة مشكلة الهجرة

ركز اجتماع ضم وزراء الداخلية والخارجية والعدل بحكومة الوفاق، ووزير الدولة البريطاني لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط الستر بيرت، في طرابلس، على مشكلة الهجرة غير القانونية وسبل مكافحتها بالتعاون مع الشركاء من الاتحادين الأوروبي والأفريقي.

وقال وزراة الداخلية في بيان، إن الوزير البريطاني أكد التزام بلاده في دعم حكومة الوفاق لتنفيذ كل خطط وبرامج مكافحة الهجرة والتعاون معها في تنفيذ برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وأشار بيرت إلى أن التعاون مع دول المصدر في إقامة مشاريع تنموية قد تسهم في الحد من الهجرة غير القانونية إلى الشمال، مشددا على العزم للوصول مع كافة الشركاء على وضع حد لمشكلة الهجرة، ومكافحة عمليات الإتجار بالبشر التي تقوم بها العصابات الإجرامية عبر الحدود.

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