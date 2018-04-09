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جهاز المباحث الجنائية يؤكد استمرار التحقيق في قضية أبناء الشرشاري.. ويحذر من الشائعات

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا المكتب الإعلامي بجهاز المباحث الجنائية فرع الغربية إلى عدم الالتفات إلى الشائعات حول قضية مقتل أطفال الشرشاري، التي قال إنها تربك المشهد وتشوش على الناس.
المكتب وفي منشور له أكد على أنه غير مسؤول عن أي معلومة تتناقلها قنوات تحاول تشويش الأحداث، بما يخدم أجنداتها أو توجيهها إلى نقاط تحاول تثبيتها في مخيلة المتلقي، مؤكدا أن قضية أبناء الشرشاري ما تزال تحت التحقيق، وأن المتهم الرئيسي النمري المحجوبي لا يزال التحقيق معه  قائما على أيدي محققين أكفاء ومحنكين ويملكون القرار في استمرار التحقيق.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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