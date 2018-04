وزير تعليم الوفاق يزور جناح «مفوضية الانتخابات» بمعرض طرابلس الدولي

المتوسط:

زار وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني الدكتور، عثمان عبد الجليل، جناح المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بمعرض طرابلس الدولي.

وبشأن عملية تسجيل الناخبين، كانت «مفوضية الانتخابات»، قد أعلنت اختتام عملية تسجيل الناخبين في داخل البلاد وخارجها، التي انطلقت في 6 ديسمبر 2017 وانتهت في 31 مارس 2018، التي بلغ فيها عدد المواطنين الليبيين المدرجة أسمائهم في سجل الناخبين (2,434,654 ناخب وناخبة)، أي ما نسبته (53.26%) من الليبيين المؤهلين للمشاركة في العمليات الانتخابية المقبلة، وهي النسبة المتعارف عليها دولياً لإضفاء معيار (المصداقية) على أية عملية انتخابية.

وهنأت «المفوضية»، جميع المواطنين الذين بادروا إلى إدراج أسمائهم في سجل الناخبين، وقرروا أن يشاركوا في تحمل مسؤولياتهم أمام الله والوطن، وأن يمارسوا حقوقهم السياسية وحقهم في التصويت.

ودعت «المفوضية»، النُخب والمهتمين بالشأن السياسي؛ إلى ضرورة تحري الدقة والأمانة في نقل وعرض البيانات والمعلومات التي تنشرها المفوضية، وعدم تحريفها أو تأويلها سياسيًا، ونبذ سياسة التضليل.

