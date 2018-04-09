عفيفي : الجامعة العربية منخرطة بشكل واضح في الملف الليبي

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي إن القمة العربية التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الأحد القادم ستناقش عددا من الملفات المهمة تتصدرها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن والتدخلات الإيرانية والتركية في شؤون الدول العربية، ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن الجامعة العربية منخرطة بشكل واضح في الملف الليبي، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي مع الأطراف الليبية للتوصل إلى توافق بشأن اتفاق الصخيرات، كما أكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

واوضح عفيفي أن هناك اجتماعا سيعقد بالقاهرة للجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا والتي تضم كلا من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في نهاية إبريل الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا