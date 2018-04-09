مفوضية الانتخابات: 53 % من الليبيين المؤهلين للمشاركة في العمليات الانتخابية سجلوا في سجل الناخبين

ليبيا – أعلنت المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات عن عدد المسجلين المواطنين الليبيين المدرجة أسمائهم في سجل الناخبين البالغ (2,434,654 ناخب وناخبة)، أي ما نسبته (53.26%) من الليبيين المؤهلين للمشاركة في العمليات الانتخابية المقبلة،وهي النسبة المتعارف عليها دولياً لإضفاء معيار المصداقيةعلى أية عملية انتخابية.

المفوضية هنأت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي في “الفيس بوك “جميع المواطنين الذين بادروا إلى إدراج أسمائهم في سجل الناخبين وقرروا أن يشاركوا في تحمل مسؤولياتهم أمام الله والوطن، وأن يمارسوا حقوقهم السياسية وحقهم في التصويت.

ودعت المفوضية المواطنين الغير مسجلين إلى إغتنام فرصة التسجيل المقبلة التي سوف تحدد لاحقاً مع أول استحقاق إنتخابى.

المفوضية ناشدت النُخب والمهتمين بالشأن السياسي إلى تحري الدقة والأمانة في نقل وعرض البيانات والمعلومات التي تنشرها المفوضية، وعدم تحريفها أو تأويلها سياسياً، ونبذ سياسة التضليل، مؤكدةً على أن توعية المواطن الليبي بحقائق الأمور هي مسؤولية الجميع.

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