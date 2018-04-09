وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يبحث في طرابلس ملف الهجرة

استقبل اليوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بمقر المجلس بطرابلس وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية، اليستر بيرت، حيث جرى استعراض مسيرة العلاقات بين البلدين وآفاقها المستقبلية وسبل تطويرها لتشمل مختلف المجالات.

وجدد الوزير البريطاني خلال هذا اللقاء دعم بلاده للجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، معبرا عن ثقته في قدرة أبناء الشعب الليبي على تجاوز الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، وقدرته على إجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية للعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وعبر بيرت عن استعداد بلاده في للمساهمة في عدد من المشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الليبي.

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