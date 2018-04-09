اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة تعقد اجتماعا بطرابلس

عقدت اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب اليوم اجتماعها الدوري.

واستعرض رئيس اللجنة الليبية الإيطالية إستراتيجية الدولة الليبية لمعالجة الهجرة غير الشرعية والتهريب في ليبيا، مركزا على أهمية إنقاذ الأرواح والحد من الهجرة ومكافحتها وحماية المنافذ الجنوبية للدولة الليبية.

من جهته ثمن السفير الإيطالي لدى ليبيا جهود جهاز حرس السواحل الليبي في عمليات إنقاذ الأرواح داخل البحر، مؤكدا استمرار سعي بلاده في العمل على تقديم كل أنواع الدعم اللوجستي لأجهزة الدولة الليبية الأمنية والعسكرية على حد سواء.

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