تعليق العمل في أقسام ووحدات مطار بنينا الدولي

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بيان لها اليوم، عن تعليق العمل في كافة أقسام ووحدات المطار التابعة لها ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وأوضحت إدارة المطار أنها قامت باتخاذ هذا القرار نظرا لكثرة المشاكل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل مرافق المطار، وانتشار الفوضى ، وعدم تجانس وتعاون الأجهزة الأمنية، على الرغم من مناشدتها المستمرة للجهات المسؤولة في الدولة لكن دون جدوى.

هذا ونفى مدير مكتب الشؤون الإدراية والمالية في مطار بنينا اسامة الفرجاني لقناة ليبيا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول قفل المطار مؤكدا أن البيان الذي تم إصداره من مطار بنينا الدولي يشمل فقط المكاتب الادارية التي تخص المطار، وذلك لدواع امنية ولا يخص باقي المكاتب وشركات المناولة، وـأنه لم يصدر أي بيان بخصوص إيقاف الرحلات الدولية والداخلية.

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