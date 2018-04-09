رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار يناقش مشاكل الشركة الليبية للاستثمارات الافريقية

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي علي محمود خلال زيارته لمقر الشركة الليبية للاستثمارات الافريقية ( لايكو)بأن المؤسسة ستتخذ إجراءات تنفيذية سريعة وحاسمة من أجل إنقاذ الشركة ووضعها في مسارها الصحيح بما يحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها .
مؤكدا بأن المؤسسة ستقوم بمعالجة أوضاع الموظفين وحقوقهم الوظيفية وتسوية مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر .
هذا ووجه محمود مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لاتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وخطوات عاجلة من أجل حل أزمة مرتبات ” لايكو “.
كما دعا الإدارة التنفيذية للايكو وموظفيها إلى سرعة مباشرة أعمالهم من المقر الرئيسي للشركة بجنزور وفي أقرب وقت ممكن.
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