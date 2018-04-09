هل سيتم تعليق الرحلات الجوية من مطار بنينا؟

كشف مدير الشؤون الادارية لمطار بنينا الدولي، أسامة الفرجاني، في تصريح لـ”بوابة افريقيا الإخبارية” عن أن تعليق العمل بإدارة مطار بنينا الدولي لا يشمل الملاحة الجوية وهو مقتصر فقط على إدارة المطار بكافة اقسامها ومكاتبها ووحداتها.

الفرجاني قال ان ما فهم عن ان تعليق العمل بإدارة مطار بنينا يعني توقف الرحلات الجوية بالمطار عن غير صحيح. مؤكداً ان الملاحة الجوية ستسير بشكل طبيعي وذلك من خلال برج المطار الذي يتبع مصلحة الطيران المدني ومديرية الامن بالمطار والرحلات مستمرة. وعن اسباب البيان، قال الفرجاني، انها اسباب تراكمت نتيجة تداخل الاختصاصات وعدم الالتزام بالتعليمات واللوائح الصادرة من ادارة المطار.

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