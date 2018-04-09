اصطدام سفينة بمنصة صبراتة البحرية

اصدرت المؤسسة الوطنية للنفط قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة تعرض منصة صبراته البحرية مساء امس الاحد لتصادم السفينة Safe Swift”. و أكدت المؤسسة في بيان لها أن برنامج أعمال الربط والصيانة لمنصة صبراتة البحرية والتي بدأت يوم 2 ابريل مستمرة الى يوم 18 من ذات الشهر ، و إنها تسير وفق الجدول الزمني المعد لذلك.

و حسب ما أفاد به مكتب الاعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط لبوابة افريقيا الاخبارية انه هذه الحادثة لم تتسبب في تعرض أي من العاملين سواء في المنصة او السفينة لاي اصابات . مضيفا أنه اثر وقوع الحادثة عقد المهندسون والمختصون من المؤسسة الوطنية وشركة مليته للنفط والغاز ، اجتماعا طارئا وتم تكليف شركة تفتيش عالمية متخصصة في هذا المجال لتقييم الحادث وتقديم تقرير عاجل بالخصوص يشار الى ان السفينة تتبع لشركة “تكنيب” المقاول المنفذ لعمليات الربط والصيانة لبحر السلام المرحلة الثانية .

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