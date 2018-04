الحمراء القابضة : الوطنية للنفط لم تنظر إلى الطلبات المقدمة من قبلنا

أعلن المكتب الإعلامي لشركة الحمراء القابضة بأن المؤسسة الوطنية للنفط باعت حصة شركة “مارتون” التي تملك حصة في الحقل الواقع بحوض سرت شرق طرابلس بنسبه 16 %، إلى شركة توتال الفرنسية قبل مدة قريبة دون الرجوع إلى طلب الاستثمارات الخارجية الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان له، أن العائد من الاستثمار سيكون ممتاز جداً ولصالح الليبيين كافة إلا أن هذا العائد قد استفادت منه دولة أخرى.

جدير بالذكر أن الشركة الليبية للأستثمارات الخارجية “لافيكو” باسم شركتها الحمراء القابضة قد تقدمت ،خلال العام الماضي، إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بطلب رسمي من أجل الموافقة على شراء حصة شركه مارتون.

