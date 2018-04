المتوسط :

أفاد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، أن انتخابات مجلس الدولة الاستشاري التي جرت أمس الأحد ماهى إلا خطوة لحزب العدالة و البناء المتمثل في الذراع السياسي للأخوان ، من أجل كسب ثقة الليبيين تمهيدا للانتخابات المقبلة.

وأفاد الدرسي، خلال تصريحات مرئية، بأن انتخابات مجلس الدولة الاستشاري ماهي إلا مجرد حركة سياسية لتغيير الوجوه فحسب، وإنما الثوابت فظلت موجودة كماهي.

