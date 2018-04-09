صندوق الضمان الاجتماعي الليبي مراقب في الدورة «45» لمنظمة العمل العربية

عين ليبيا

انطلقت في الثامن من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال الدورة 45 لمنظمة العمل العربية بمشاركة صندوق الضمان الإجتماعي بصفة مراقب على أعتباره يهتم بسوق العمل والبطالة ويعتبر العمال ورجال الأعمال ممولين للضمان الاجتماعي كمشتركين من جهة ومن جهة أخرى مستفيدين كمتقاعدين.

يذكر أن المدير العام لمنظمة العمل العربية كان قد وجه دعوة للدكتور ادريس حفيظه المبروك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق لحضور الدورة ونيابة عنه وبتكليف رسمي منه حضر عصام الصيد الفزاني مدير إدارة المراجعة الداخلية بالصندوق.

هذا ويحضر أعمال الدورة الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء العمل العرب ووكلاء الوزارات ورؤوسا اتحادات العمل العربية ورئيس غرفة التجارة والصناعة الليبي ووكيل وزارة العمل والتأهيل واتحاد العمال الليبي

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