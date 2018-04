اللواء السادس مشاة يعلن تبعيته لقوات الجيش الوطني

المتوسط :

أعلن آمر اللواء السادس مشاة المكلف العميد خليفة عبد الحفيظ ، اليوم الاثنين تبعية اللواء السادس مشاة للقيادة العامة للقوات المسلحة تحت آمرة المشير خليفة حفتر.

و قال عبد الحفيظ في أول بيان عسكري له بأنه تحت ظل هذه القلعة الصامدة التي تعتبر رمزا للجهاد ومعلما تاريخيا للتراث الليبي ولأهل الجنوب خاصة نترحم على أرواح مجاهدينا في هذه القلعة التي ضمت جميع أطياف أهل الجنوب”.

و جدد آمر اللواء السادس مشاة تأكيده على وقف اطلاق النار و عدم اللجوء إلى القوى إلا في حالة الدفاع عن النفس من العصابات الإرهابية.

