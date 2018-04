المتوسط:

ذكرت شركة مليتة للنفط والغاز، أنه وعلى تمام الساعه الثامنة والنصف – من مساء يوم أول أمس الأحد، حدث تماس بين السفينة “Safe Swift” التابعة لشركة “TechnipFMC” ومنصة صبراته البحرية.

وأوضحت الشركة في بيانها الصادر مساء أمس الاثنين، أن التماس أدى إلى حدوث بعض الأضرار المادية للسفينة و المنصة من ناحية الشمال الشرقي، بدون تسجيل أي إضرار بشرية.

وتؤكد الشركة على أن عمليات الصيانة و التطوير المبرمجة مسبقاً لم تتأثر بهذا الحادث وهي مستمرة حسب البرنامج المُعد من 2-18 ابريل الجاري، وأن لجنة خاصة للتحقيق شُكلت للتحقيق في ملابسات هذا الحادث.

والجذير بالذكر أن الشركة المذكورة والمالكة للسفينة ، تقوم حاليـاً بعملية التطوير على ظهر منصة صبراته ، تمهيداً لربط المرحلة الثانية لمشروع بحر السلام البحري.

The post «مليتة للنفط» تكشف تفاصيل حادثة اصطدام السفينة بمنصة صبراتة البحرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية