المركز الليبي للإعلام: أجهزة الأمن بطرابلس وراء اختطاف «التويب»

اتهم المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، سلطات الأمن في طرابلس باختطاف عضو المركز المختطف رمضان التويب، داعيًأ إلى التدخل والإفراج عن التويب.

وناشد المركز من المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان للتضامن مع رمضان التويب وكافة الصحفيين المختطفين.

وكان رئيس المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير في تدوينة له على فيسبوك، اليوم الاثنين، أفاد أن عضو فريق المركز رمضان التويب، اختطف بمنطقة عين زارة، دون أن تعلن أية جهة مسئوليتها عن هذا الحادث.

وأكد المركز في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن التويب تلقى اتصالا هاتفيا «من مسؤول جهاز أمن المعلومات بفرع عين زارة جنوب طرابلس يدعوه للقائه ومنذ وصوله إلى مقر الجهاز انقطع الاتصال به رغم عدم صدور أي استدعاء بشكل قانوني بحقه من أي جهة مخولة في الدولة».

وأعرب المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير «عن أسفه لاستمرار نهج وسياسات تضييق الخناق وملاحقة الصحفيين والحقوقيين من قبل الجهات الأمنية والمجاميع المسلحة المنتشرة والتنكيل بحرية الصحافة».

