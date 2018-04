«شراكة مستدامة لخدمات صحية فعالة» ورشة عمل لـ«صحة المؤقتة» بالبيضاء

المتوسط:

نظمت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، بقاعة البرلمان في مدينة البيضاء شرق البلاد، ورشة عمل حول الشراكة في القطاع الصحي تحت شعار «معًا نحو شراكة مستدامة لخدمات صحية فعالة».

وحضر فعاليات الورشة وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، ووكيل وزارة التعليم الدكتور سالم بالحاسية، ووكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر الكويري، ووكيل الشؤون الاجتماعية عيسى عبدالقادر، وعدد من مديري المصحات والعيادات الخاصة ومديري المستشفيات والمهتمين بالشأن الصحي.

وتناولت الورشة العديد من المحاور المهمة كان أبرزها تمويل وشراء وتوزيع الأدوية من المصدر وتوطين العلاج بالداخل مع التركيز على جودة وسلامة الخدمة الطبية إلى جانب التحديات التي تواجهها المراكز الطبية والصحية سواء كانت هذه القطاعات حكومية أوخاصة بحيث تتماشى مع النظم العالمية ورفع كفاءة الأداء واحتواء التكاليف وتطوير وتحسين كفاءة الأنظمة واللوائح والإجراءات في القطاع الدوائي وتطبيق أفضل المعايير والمزاولة المهنية وجذب وتشجيع الاستثمار والشراكة وتحسين النظام الرقابي ليكون مبنيًا على الجودة والكفاءة والعدالة والشفافية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز مبادئ وأسس الترشيد.

