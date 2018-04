الكتيبة 128 تتوجه للمشاركة في تحرير درنة من العصابات الإرهابية

المتوسط:

تحركت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثين، السرية الثالثة التابعة للكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة تحت أمرة الملازم اول محمد بونوارة إلى مدينة درنة للمشاركة في تحريرها من العصابات الإرهابية.

وكان المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ”المتوسط”، أوضح أنه تم أرسال تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة لكتيبة 155، والكتيبة 166، والكتيبة 106 مشاة مجحفلة، وكتيبة طارق بن زياد إلى مدينة درنة.

