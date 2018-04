جامعة السنوسي توقف الدراسة بدءًا من اليوم بسبب رئيسها

المتوسط:

أوقف مجلس جامعة محمد بن علي السنوسي في البيضاء، اليوم الاثنين، الدراسة اعتبارًا من يوم اليوم الثلاثاء إلى حين إشعار آخر، احتجاجًا على قرار وكيل وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بشأن إيقاف رئيس الجامعة، داعيا مجلس النواب والحكومة الموقتة إلى التدخل لإنقاذ الجامعة من القرارات التي قال إنها «أصبحت تعيق عملها».

وأكد المجلس في بيان أن قرار وقف رئيس الجامعة «مقيد بما ينتهي إليه عمل لجنة التحقيق المشكلة»، مشيرًا إلى أن الوكيل وزارة التعليم أوقف عمل «رئيس الجامعة قبل انتهاء اللجنة المكلفة من عملها وهو ما يبطل قراره لمخالفة شروط التفويض وهو ما يجعله مغتصبًا للسلطة ويجعل قراره منعدمًا غير ذي أمر ملزم».

وأضاف البيان أن هذا الأمر يعكس «وبكل وضوح نوايا وكيل الوزارة تجاه الجامعة حيث أصبحت أفعاله تهدف إلى إرباك عمل الجامعة وإثارة المشاكل دون مبرر يمكن فهمه».

