ننشر صور التعزيزات العسكرية المتجهة لتحرير درنة

المتوسط:

تنشر صحيفة «المتوسط» الليبية، صورًا من التعزيزات القيادة العامة للقوات المسلحة، المتجهة للمشاركة في تحرير مدينة من العصابات الإرهابية.

وكان المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ”المتوسط”، أفاد بأنه تم أرسال تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة لكتيبة 155، والكتيبة 166، والكتيبة 106 مشاة مجحفلة، وكتيبة طارق بن زياد إلى مدينة درنة.

كما تحركت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثين، السرية الثالثة التابعة للكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة تحت أمرة الملازم اول محمد بونوارة إلى مدينة درنة.

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