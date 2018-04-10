الجالية الليبية في بريطانيا تنظم وقفات احتجاجية في لندن وهذه مطالبها !

أعلنت الجالية الليبية في بريطانيا عن تنظيم وقفتين إحتجاجيتين أمام السفارة الفرنسية ، و منظمة العفو الدولية بلندن، يوم الخميس الموافق 12/4/2018 ،الاولي من الساعة 12 الي الساعة 15،و الثانية من الساعة 15 الي الساعة 18.

وقال منظمو الوقفات الاحتجاجية إن الاولى منهما مخصصة لمطالبة القضاء الفرنسي بمحاكمة من وصفوه بقاتل أطفال ليبيا المجرم نيكولا ساركوزي و إنزال أشد العقوبات به لما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الليبي.



وأضافت المصادر أن المظاهرة الثانية ستكون بخصوص قضية تاورغاء، و مطالبة منظمة العفو الدولية و المنظمات الحقوقية بالضغط علي المجتمع الدولي و الوقوف بكل حزم حتي يرجع اهل تاورغاء الشرفاء الي ديارهم ،ولمطالبة محكمة العفو الدولية للتدخل بالضغط علي الامم المتحدة لرفع القيود المفروضة علي عائلة القائد معمر القدافي ، و ايضا للتدخل في قضية هنيبال القذافي .



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