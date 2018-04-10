وزارة العدل تناقش تطوير «العدالة الجنائية» مع الاتحاد الأوروبي

عين ليبيا

عقد صباح اليوم الموافق 9 ابريل 2018.م بديوان وزارة العدل اجتماع ترأسه عن الوزارة خالد أبو صلاح وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان، وعن الاتحاد الأوروبي رئيس قسم العمليات المسؤول عن الدعم بالاتحاد الأوروبي، بحضور مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ورئيس جهاز الشرطة القضائية ومستشار الوزير ورئيس قسم التعاون، ورئيس مكتب الخدمات الخارجية والتخطيط الاستراتيجي ومساعد رئيس مكتب العمليات والمساعد الأمني لمكافحة الإرهاب ومدير المكتب السياسي للبعثة في ليبيا ورئيس بعثة اليوبام في ليبيا ومستشار العلاقات والتعاون بالبعثة الاتحاد الأوروبي.



نوقش في الاجتماع برنامج تطوير العدالة الجنائية في ليبيا وبرامج الدعم المقترحة من الاتحاد الأوروبي ومصفوفة الأولويات المقدمة من وزارة العدل، ومذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة وبعثة اليوبام، كما تناول تشكيل الفريق المشترك لوضع وثيقة مشروع مشتركة تضمن أنشطة وبرامج تدريبية يتم تنفيذها من طرف البعثة.

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