السفية Safe Swift تصطدم بمنصة صبراتة.. التفاصيل الكاملة

ذكرت شركة مليتة للنفط والغاز، أنه وعلى تمام الساعه الثامنة والنصف – من مساء يوم أول أمس الأحد، حدث تماس بين السفينة “Safe Swift” التابعة لشركة “TechnipFMC” ومنصة صبراته البحرية.

وأوضحت الشركة في بيانها الصادر مساء أمس الاثنين، أن التماس أدى إلى حدوث بعض الأضرار المادية للسفينة والمنصة من ناحية الشمال الشرقي، بدون تسجيل أي إضرار بشرية.

وتؤكد الشركة على أن عمليات الصيانة و التطوير المبرمجة مسبقاً لم تتأثر بهذا الحادث وهي مستمرة حسب البرنامج المُعد من 2-18 ابريل الجاري، وأن لجنة خاصة للتحقيق شُكلت للتحقيق في ملابسات هذا الحادث.

والجذير بالذكر أن الشركة المذكورة والمالكة للسفينة ، تقوم حاليـاً بعملية التطوير على ظهر منصة صبراته ، تمهيداً لربط المرحلة الثانية لمشروع بحر السلام البحري.

على صعيد متصل، تُثَمْن لجنة إدارة شركة مليته للنفط و الغاز كافة الجهود التي بُذلت ومازالت تُبذل في سبيل إنجاز أعمال الصيانة الشاملة لحقول ومرافق انتاج ومعالجة الغاز الطبيعي بالغرب الليبي ، وفي نفس الوقت تؤكد على حرصها التام و المستمر من أجل أن تكون سلامة المستخدمين بالدرجة الأولي و اولوية قبل كل الأولويات ، طبقاً للتعليمات الصادرة مسبقاً للإدارت المختصة و الإدارة العامة للسلامة والصحة والبيئة بالشركة.

وقالت الشركة، إن الأعمال التي تجري حالياً يمكن وضعها في مستوى الأعمال الجبارة من حيث تعقيدها و ضخامة حزمة البنود التي يجب إنجازها في وقت محدد ، مع الآخذ في عين الإعتبار الظروف المحيطة ببيئة العمل ، خصوصاً في الجانب البحري و المرافق المغمورة وعمليات الربط و التطوير الدائرة حالياً بمنطقة امتياز بحر السلام البحري.

وأضافت الشركة، الحقيقة أن هذا العمل الضخم، ما هو إلا نتاج تظافر جهود جهات عديدة في الدولة مع المؤسسة و الشركة ، لكي يتسنى لفرق الصيانة البدء فيه وانجازه في وقت قياسي ، ولا يمكن بأي حال من الاحول حصر او تعداد الذين ساهموا في انجاز مراحله ، سواءً التي اُنجزت أو التي مازالت تحت الإنجاز، ولهذا فإن هذا العمل يعتبر مشروع وطني اجتمعت فيه الروح الوطنية و الأخوة ، من أجل استمرار ضخ الغاز الطبيعي وصيانة المرافق الحيوية الحساسة التي هي اولاً وأخيراً ملك للشعب الليبي بأكمله.

