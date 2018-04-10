قوات بقيادة «البوعيشي» تتجه إلى درنة للمشاركة في عمليات التحرير

المتوسط:

تحركت مساء أمس الاثنين، قوة عمليات الردع بقيادة النقيب محمد البوعيشي، متجهة إلى مدينة درنة، لتلتحم مع القوات المسلحة في حربها ضد العصابات الإرهابية.

وكان المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ”المتوسط”، أفاد بأنه تم أرسال تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة لكتيبة 155، والكتيبة 166، والكتيبة 106 مشاة مجحفلة، وكتيبة طارق بن زياد إلى مدينة درنة.

كما تحركت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثين، السرية الثالثة التابعة للكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة تحت أمرة الملازم اول محمد بونوارة إلى مدينة درنة.

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