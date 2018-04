المتوسط:

شنت دوريات الحرس البلدي في منطقة «غوط الشعال» جولة تفتيشية داخل المنطقة، يوم أمس الاثنين.

وأسفرت الجولة عن إغلاق محل مواد غدائية بالشمع الأحمر ضبط بداخله على “38” صندوق عصير نوع زجاج منتهي الصلاحية.

ووأنذرت دوريات الحرس البلدي عددًا آخر من المحال وجد داخلهم مواد مختلفة الأصناف منها غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن سوء التخزين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

The post ضبط 38 صندوق عصير منتهي الصلاحية في «غوط الشعال» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية