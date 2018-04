بأمر القيادة العامة.. تعزيزات عسكرية من 6 كتائب لتحرير درنة «صور»

خاص المتوسط:

تنفيذًا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، توجهت تعزيزات عسكرية، إلى مدينة درنة، وانتمت التعزيزات إلى الكتيبة 155، والكتيبة 166، والكتيبة 106 مشاة مجحفلة، وكتيبة طارق بن زياد، والكتيبة 128،

وسبق أن نشرت صحيفة «المتوسط» الليبية، صورًا من التعزيزات القيادة العامة للقوات المسلحة، المتجهة للمشاركة في تحرير مدينة من العصابات الإرهابية.

وكان المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، في تصريح خاص لـ”المتوسط”، أفاد بأنه تم أرسال تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة لكتيبة 155، والكتيبة 166، والكتيبة 106 مشاة مجحفلة، وكتيبة طارق بن زياد إلى مدينة درنة.

كما تحركت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثين، السرية الثالثة التابعة للكتيبة 128 التابعة للقيادة العامة تحت أمرة الملازم اول محمد بونوارة إلى مدينة درنة.

كما تحركت مساء أمس الاثنين، قوة عمليات الردع بقيادة النقيب محمد البوعيشي، متجهة إلى مدينة درنة، لتلتحم مع القوات المسلحة في حربها ضد العصابات الإرهابية.

وشهدت مدينة درنة تجدد للاشتباكات العنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية المسلحة في عدد من محاور المدينة.

من جانبه أوضح المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبره، في تصريحات خاصة بالــ”المتوسط ” بأن الاشتباكات بين قوات الجيش ضد الجماعات الإرهابية في محور الظهر الحمر ومحور الساحل بالمدخل الغربى للمدينة.

وأكد صبره بأن قوات الجيش تتعامل مع العناصر الإرهابية المسلحة بما يحافظ على البنية التحتية للمدينة وبما يحقق تطهير المدينة من براثن هؤلاء الإرهابيين.

