المتوسط – سامر أبو وردة

قال عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، إنه لا ينبغي اعتبار ما جرى في مجلس الدولة الاستشاري انتخابات ديمقراطية أو الاحتفاء بها، كونه قد أتى من الأساس بصورة غير ديمقراطية، ومخالفة للاتفاق السياسي، فالديمقراطية لا تتجزأ.

وأضاف جاب الله الشيباني، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن مجلس الدولة لا يجوز له تشكيل هيئة رئاسية ولا الاجتماع، إلا بعد 10 أيام من تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، وهو مالم يحدث، مضيفاَ أن مجلس الدولة غير موجود من الأساس، وفقاَ للقانون ووفقاً للاتفاق السياسي.

وتابع “مجلس الدولة التف على الديمقراطية الوليدة، وجاء بطريقة خاطئة، بدعم من الدول الاستعمارية، والبعثة الأممية، وفرضوا سياسة الأمر الواقع”

كما أكد الشيباني، أن جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على المجلس، وتقوم بتوجيهه، متوقعاً قيام الإخوان بمحاولة الظهور بصورة حسنة، من خلال حزب العدالة والبناء، وذلك بعد أن تشوهت صورتهم أمام الشعب الليبي، لافتاً إلى أنهم مدانون بالانقلاب على المسار الديمقراطي، وإفساد الديمقراطية الوليدة.

وذكر الشيباني، أن الإخوان في مجلس الدولة لا يؤمنون بأنه مجلس استشاري، متوقعاً قيامهم بمحاولة التغول على السلطة التشريعية، والسعي إلى سحب البساط من تحت أقدام مجلس النواب، كما فعل عبد الرحمن السويحلي، عندما أوهم العالم بأنه رئيس ليبيا وليس رئيس مجلس الدولة، وتجاوز مجلس النواب، والتقى برؤساء وسفراء الدول الأجنبية، حتى بدا مجلس الدولة وكأنه مجلس تنفيذي وتشريعي واستشاري في آن واحد.

The post جاب الله الشيباني: وفقاً للاتفاق السياسي..لا وجود لـ “مجلس الدولة الاستشاري” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية