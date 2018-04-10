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الحرس البلدي في «غريان» يخاطب عددًا من الجهات الرسمية لخفض الأسعار

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

وجه فرع جهاز الحرس البلدي في «غريان»، رسالة بشأن تخفيظ اﻷسعار، مخاطبًا عددًا من الجهات لتنفيذ الخطاب، وهي رئيس بلدية غريان، رئيس جهاز الحرس البلدي، ورئيس نيابة غريان الجزئية.

وأوضح فرع جهاز الحرس البلدي في «غريان»، في بيان تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه، أن الجهاز يطلب المساعدة من قبل المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفين.

وشدد الجهاز على إحالة المخالفين للنيابة العامة وعليه فإن مكاتب الجهاز مفتوحة لاستقبال أي شكاوى.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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