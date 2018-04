الأسواق الليبية تحت المجهر.. نشاط مكثف لدوريات الحرس البلدي

خاص المتوسط:

شهدت وحدات دوريات الحرس البلدي، نشاطًا مكثفًا شنت خلاله عددًا من الحملات التفتيشية على الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإغلاق محلات، ومراجعة التسعيرة.

38 صندوق عصير منتهي الصلاحية في «غوط الشعال»

شنت دوريات الحرس البلدي في منطقة «غوط الشعال» جولة تفتيشية داخل المنطقة، يوم أمس الاثنين.

وأسفرت الجولة عن إغلاق محل مواد غدائية بالشمع الأحمر ضبط بداخله على “38” صندوق عصير نوع زجاج منتهي الصلاحية.

ووأنذرت دوريات الحرس البلدي عددًا آخر من المحال وجد داخلهم مواد مختلفة الأصناف منها غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن سوء التخزين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

إغلاق 3 حلاقين ومحلي مواد غذائية في «سوق الجمعة»

شن مركز الحرس البلدي سوق الجمعة جولة تفتيشية داخل المنطقة خصت الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية وصالونات الحلاقة.

وأسفرت الجولة التي شنت يوم أمس الاثين، عن قفل “3”حلاقين لعدم وجود ترخيص، ولعدم وجود شهائد صحية للعمال 3-لعدم الاهتمام بالنظافة العامة، والمبالغة في الأسعار.

كما حررت مخالفات لمحلي مواد غدائية لعدم وجود شهائد صحية للعمال، ولعدم الاهتمام بالنظافة العامة.

مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية في «النوفلين»

شنت دوريات الحرس البلدي في مدينة طرابلس، في منطقة النوفلين، جولة تفتيشية على محلات بيع المواد الغذائية بالمنطقة.

وأسفرت الجولة التي شنت يوم أمس الاثين، عن قفل عدد من المحال بالشمع الأحمر لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة داخل ارففها، كذلك مصادر المواد تمهيدأ لإتلافها بالطرق القانونية.

خفض الأسعار في غريان

وجه فرع جهاز الحرس البلدي في «غريان»، رسالة بشأن تخفيظ اﻷسعار، مخاطبًا عددًا من الجهات لتنفيذ الخطاب، وهي رئيس بلدية غريان، رئيس جهاز الحرس البلدي، ورئيس نيابة غريان الجزئية.

وأوضح فرع جهاز الحرس البلدي في «غريان»، في بيان تحصلت صحيفة المتوسط على نسخة منه، أن الجهاز يطلب المساعدة من قبل المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفين.

وشدد الجهاز على إحالة المخالفين للنيابة العامة وعليه فإن مكاتب الجهاز مفتوحة لاستقبال أي شكاوى.

