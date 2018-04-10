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المجلس الأعلى لقبائل الأشراف و المرابطين يستنكر جريمة أطفال الشرشاري

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استنكر المجلس الأعلى لقبائل الأشراف و المرابطين فى ليبيا ،جريمة مقتل أطفال الشرشاري ، في مدينة صرمان غرب البلاد ، معتبرين إياها جريمة اغتيال  ليست كأي جريمة اخرى .

وأكد ممثل  شباب قبائل الأشراف و المرابطين ” يوسف بو العمدة الحبوني ”  في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية أن المجلس الأعلي للقبائل يطالب بتحقيق الأمن غرب البلاد و إتخاذ كافة الأجهزة الأمنية و القضائية إلي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية إتجاه المتورطين . 

وناشد الحبوني في تصريحه الخاص  كل قبائل ليبيا الشريفة باتخاذ قرار عاجل يدعم الجيش الليبي في محاربته للتنظيمات و التشكيلات الأرهابية علي رأسها هذه المجموعات الإجرامية الخاطفة للأطفال .

وأكد الحبوني بأن مجلس قبائل الأشراف و المرابطين يقدم تعازيه إلي أهل وأسرة أطفال الشرشاري بشكل خاص و أهل و سكان و مشائخ مدينة صرمان بشكل عام .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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