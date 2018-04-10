الشيباني : حادثة الشرشاري دليل على عصر الهمجية في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب ” جاب الله الشيباني ” بأن حادثة خطف وقتل أبناء الشرشاري الأبرياء بهذه الصورة من أجل المال، أكد علي أنها دليل بما لايدع مجالاً للشك علي دخولنا لعصر الهمجية، وعصر التوحش والبربرية.

وأضاف في منشور عبر صفحته الشخصية تابعتة بوابة أفريقيا الإخبارية بإن الإسلام لم يلامس قلوب الكثيرين من بني وطننا للأسف الشديد، إنما هو برقع خارجي تختفي وراءه نفوس يملؤها الشر و الحقد والبغضاء والكراهية ، مشيراً بأن الأمثلة في وطني المكلوم كثيرة، منها القتل تحت التعذيب في سجون الظلام وتهجير المدن وهتك الأعراض وترويع الآمنين.

و قال في نهاية منشوره ” صبرا آل الشرشاري،، عظم الله أجركم ذخركم في الجنة ان شاء الله..اعلموا ان اشد اللحظات ظلمة هي التي تسبق الفجر”.

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