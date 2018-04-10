حملة اعتقال واسعة لصحفيين ومراسلين في طرابلس لأسباب مجهولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير ويستنكر اختطاف أحد أعضاء فريق عمل المركز رمضان التويب، اليوم الإثنين، بمدينة طرابلس وتحديدا بمنطقة عين زاره .

وأكد المركز أن التويب تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤل جهاز أمن المعلومات بفرع عين زارة جنوب طرابلس بدعوة للقاءه، واختفى التويب منذ وصوله إلى مقر الجهاز وانقطع الاتصال به ، برغم ان لم تصدر في حقه اي استدعاء بشكل قانوني من اي جهة مخوله في الدولة.

وأعرب المركز عن آسفه لاستمرار نهج وسياسات تضيق الخناق وملاحقة الصحفيين والحقوقيين من قبل الجهات الأمنية والمجاميع المسلحة المنتشرة والتنكيل بحرية الصحافة، مناشدا السلطات التدخل والإفراج عن (التويب) داعيا كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان للتضامن مع الزميل (رمضان التويب) وكافة الصحفيين المختطفين .

يشار إلى أن حملة اعتقال واسعة تستهدف الصحفيين والمراسلين المعتمدين في إدارة الإعلام الخارجي بطرابلس حيث وصل عدد المراسلين المعتقلين إلى تاريخ اليوم الإثنين 6 صحفيين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24