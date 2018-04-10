تعزيزات عسكرية ليبية لتحرير مدينة درنة شرقي البلاد

صرح مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك” أن تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الليبي تتجه إلى مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، بناءً على تعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “تعزيزات عسكرية من السرية المقاتلة التابعة للكتيبة 155 والكتيبة 166 والكتيبة 106 مشاة مجحفلة وكتيبة طارق بن زياد تتجه إلى مدينة درنة، بأمر من القيادة العامة للجيش الليبي”.

وأشار المصدر إلى أن “تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى تخوم مدينة درنة، وذلك لتطهير وتنظيف المدينة من العصابات الإرهابية”.

يشار إلى أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن يوم 1 أبريل/ نيسان 2018، عن قرب تحرير مدينة درنة، وذلك بعد تقدم قواته شرقا إثر عمليات شنتها منذ شباط/ فبراير الماضي لتحرير المدينة.

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