بماذا علق النائب الشيباني على فاجعة أبناء الشرشاري؟

وصف عضو مجلس النواب ” جاب الله الشيباني حادثة خطف وقتل أبناء الشرشاري الأبرياء بهذه الصورة من أجل المال، بأنها دليل بما لا يدع مجالاً للشك على دخولنا لعصر الهمجية، وعصر التوحش والبربرية.

جاء ذلك في منشور بصفحته الشخصية وقال إن الإسلام لم يلامس قلوب الكثيرين من بني وطننا للأسف الشديد، إنما هو برقع خارجي تختفي وراءه نفوس يملؤها الشر و الحقد والبغضاء والكراهية ، مشيراً بأن الأمثلة في وطني المكلوم كثيرة، منها القتل تحت التعذيب في سجون الظلام وتهجير المدن وهتك الأعراض وترويع الآمنين.

وختم منشوره قائلا: ” صبرا آل الشرشاري،، عظم الله أجركم ذخركم في الجنة إن شاء الله..اعلموا أن أشد اللحظات ظلمة هي التي تسبق الفجر”.

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