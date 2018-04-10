اختتام الدورة التدريبية لتصميم وتطوير برامج التعليم العالي

اختتمت يوم أمس الاثنين بقاعة اجتماعات كلية الزراعة بجامعة عمر المختار الدورة التدريبية لتصميم وتطوير برامج التعليم العالي.

واستهدفت الدورة التي كانت على مدار يومين مسجلي الكليات ومدراء مكاتب الجودة وعددا من أعضاء هيئة التدريس بفروع الجامعة في كل من البيضاء وسوسة وشحات ودرنة والقبة.

وتم خلال هذه الدورة تدريب الفئات المستهدفة على كيفية إعداد المناهج التعليمية بشكل يضمن زرع مهارات عامة وخاصة لتُنقل طلبة الجامعة للاستفادة منها حال استكمالهم للمسيرة التعليمية وطرق إعداد وتوصيف المقررات الدراسية بشكل أكاديمي والخطة الدراسية سواء بنظام الفصل الدراسي او بنظام العام الدراسي.

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