الردع تنفي تورط “الكيب” في قضية الشرشاري

نفى الناطق باسم قوة الردع الخاصة، أحمد سالم، تورط محمد الكيب أحد أفراد القوة في قضية خطف وقتل أطفال الشرشاري.

وأضاف سالم في تصريح صحفي أن التحقيقات في قضية الأطفال ما تزال مستمرة، وأن المتداول بشأن تورط الكيب في القضية لم يصدر عن أي جهة رسمية.

وأشار الناطق باسم قوة الردع إلى أن والد الأطفال تواصل مع الكيب، لتنسيق الجهود والبحث عن جثث الأطفال.

وكان جهاز المباحث الجنائية الغربية أعلن صباح السبت، العثور على جثث أطفال الشرشاري مدفونة في غابة البراعم جنوب مدينة صرمان. فيما تداولت وسائط إخبارية خبر تورط عضو قوة الردع محمد الكيب في القضية.

وكالات

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