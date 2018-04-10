الليبية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها الأول للعام 2018

عقد بمقر المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بمدينة بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجمعية العمومية ومجلس إدارة المنظمة للعام 2018 م.

وتناول الاجتماع بحث سبل وضع آليات لتنسيق العمل بين فروع ومكاتب المنظمة بالمنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، وإنشاء كيان المنظمة الليبية للمساندة القانونية لمساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة سبل إتمام الآليات الجديدة لفتح قبول طلبات العضوية بالمنظمة، واستقطاب العناصر الشابة من خريجي طلبة الجامعات، والنظر في استحداث مكتب بالمنظمة يعني بشؤون الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وقررت المنظمة خلال الاجتماع، إنهاء عضوية الأستاذ عدنان ارجيعة وذلك لرغبته وعدم تواصله مع المنظمة منذ يناير 2017، واستمرار عمل مجلس إدارة المنظمة والجمعية العمومية للمدة المقررة وهي أربعة سنوات.

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